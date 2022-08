Parte dos silos de grãos danificados pela enorme explosão no porto de Beirute há dois anos desabou nesta quinta-feira (4), enquanto manifestantes se dirigiam ao local para marcar o segundo aniversário da tragédia, segundo correspondentes da AFP.



A mídia local especificou que quatro torres desabaram após se desprenderem da estrutura já danificada pela explosão devastadora, que ocorreu em 4 de agosto de 2020.



Este é o segundo incidente no mesmo local em quatro dias, depois que outra parte desabou no último domingo.



O surto no porto de Beirute, causado por nitrato de amônio armazenado inadequadamente, deixou mais de 200 mortos, milhares de feridos e destruiu vastas áreas da capital libanesa.