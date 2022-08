Talibãs dizem não ter 'informação' sobre presença de Al Zawahiri no Afeganistão

Os talibãs declararam nesta quinta-feira (4) que "não têm informação" sobre a presença no Afeganistão de Ayman Al Zawahiri, o chefe da Al-Qaeda, que Washington anunciou ter matado com um ataque com drones em Cabul, a capital afegã.



"Os líderes do emirado islâmico do Afeganistão pediram aos serviços de inteligência que realizem uma investigação exaustiva e séria do incidente", detalha o comunicado.



O assassinato de Zawahiri na madrugada de sábado para domingo por um ataque com um drone americano enquanto se encontrava na varanda de sua casa em Cabul é o maior golpe para a Al-Qaeda desde que as forças especiais americanas mataram Osama bin Laden em 2011 e questiona a promessa dos talibãs de não abrigar grupos terroristas em território sob sua jurisdição.



O Talibã reiterou em sua declaração nesta quinta-feira que não havia "ameaça" a nenhum país em solo afegão.



Desaparecido por mais de dez anos, Ayman al-Zawahiri foi considerado um dos autores intelectuais dos ataques de 11 de setembro de 2001, que mataram quase 3.000 pessoas nas torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e na sede do Pentágono, perto de Washington, nos Estados Unidos.



Ao anunciar a morte de Zawahiri na terça-feira, Biden declarou que "a justiça foi feita" para as famílias das vítimas dos ataques.