Equipes de emergência lutam para resgatar trabalhadores presos em mina no México

Equipes de resgate trabalhavam para tentar liberar 10 trabalhadores que permanecem bloqueados após um desabamento dentro de uma mina de carvão no nordeste do México, enquanto outros três já foram resgatados, informou o governo.



"Até o momento, três mineiros foram resgatados e levados para o hospital, no município de Sabinas, estado de Coahuila. Dez permanecem na mina", informou a Secretaria de Segurança do México em um comunicado.



Inicialmente, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informou que nove trabalhadores estavam bloqueados na mina.



O acidente aconteceu no início da tarde devido à inundação de três poços conectados



López Obrador informou que funcionários de diversas áreas do governo, assim como da Proteção Civil e do exército mexicano, trabalham no local do acidente, que fica 1.130 km ao norte da Cidade do México.