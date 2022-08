Senadores querem extradição de foragidos americanos em Cuba

Dois influentes senadores americanos pediram ao governo de Joe Biden que exija de Cuba a extradição dos foragidos da Justiça americana refugiados na ilha, estimados em mais de 70 - informou um deles nesta quarta-feira (3).



O senador democrata Bob Menéndez e o senador republicano Marco Rubio apesentaram um projeto de lei que reivindica "a extradição imediata de todos os foragidos da Justiça que atualmente recebem refúgio em Cuba para evitar seu processo, ou confinamento, por crimes cometidos nos Estados Unidos".



"Entre os mais de 70 fugitivos que se acredita que estejam recebendo em Cuba" estão pessoas acusadas de sequestro, assassinato e crimes relacionados com as drogas, afirmou Menéndez.



Além disso, o projeto de lei da Justiça para o Policial Werner Foerster e Frank Connor exige que Washington tome medidas para garantir que o governo cubano "não viole suas obrigações, em virtude dos tratados bilaterais existentes, em relação à extradição" e proíba o uso de ajuda externa para cooperação policial em Cuba até a extradição dos foragidos americanos.



"É completamente inaceitável que o regime cubano continue oferecendo refúgio a criminosos responsáveis por atos hediondos nos Estados Unidos, incluindo atentados terroristas, assassinatos de policiais americanos, sequestro de aviões e tráfico de armas", disse Menéndez.



Marco Rubio insiste que, até que Havana entregue os foragidos, "não deve receber assistência dos contribuintes americanos, nem alívio de sanções".



Uma das vítimas dos foragidos da Justiça é Frank Connor, assassinado em 1977 por membros das Forças Armadas de Libertação Nacional (FALN), um grupo pró-independência de Porto Rico da década de 1970.



"Décadas atrás, prometi à minha mãe Mary Connor Tully que conseguiríamos fazer justiça com o foragido condenado William Morales que, junto com seus cúmplices terroristas da FALN, assassinou seu primeiro amor, meu pai Frank Connor", disse Joseph Connor, filho da vítima, citado no comunicado.



"Pedimos aos Estados Unidos que usem todos os recursos disponíveis para trazer Morales de volta", acrescenta.



O projeto também leva o nome de Werner Foerster, um policial assassinado em 1973 por Joanne Chesimard e dois cúmplices.



Chesimard foi julgada e condenada, mas escapou da prisão em 1979. Acredita-se que seja uma foragida em Cuba. Em 2013, foi incluída na lista de terroristas mais procurados do FBI (Polícia Federal americana).