Irã envia delegação a Viena para retomar conversas sobre acordo nuclear

Uma delegação iraniana viajará para Viena para continuar as discussões que buscam relançar o acordo sobre seu programa nuclear, suspensas há mais de quatro meses - informou o Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira (3).



"No âmbito da política de suspensão das cruéis sanções contra o nosso país, a equipe liderada por Ali Bagheri, o negociador-chefe da República Islâmica, viajará para Viena em poucas horas", disse o porta-voz da Chancelaria iraniana, Nasser Kanani.



As negociações iniciadas em Viena entre o Irã e as grandes potências para retomar o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano de 2015 se encontram em ponto morto desde março, após um ano de negociações.



No final de junho, o Catar organizou conversas indiretas em Doha entre o Irã e os Estados Unidos, na tentativa de canalizar o processo de Viena. Essas negociações foram interrompidas dois dias depois, porém, sem qualquer progresso.



Em 26 de julho, o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, apresentou um projeto para chegar a um entendimento no tema e pediu às partes envolvidas que o aceitassem para evitar uma "crise perigosa".



Na segunda-feira (1º), o Irã se mostrou "otimista" sobre uma possível retomada das discussões, após examinar a proposta de Borrell.



"Neste ciclo de negociações, que acontecerá, como antes, com a coordenação da UE, as discussões vão girar em torno das ideias apresentadas pelos participantes, sobretudo, aquelas apresentadas esta semana pelo Irã para a outra parte", acrescentou Kanani.