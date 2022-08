A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deixou Taiwan nesta quarta-feira (3), concluindo uma polêmica visita que irritou a China, que respondeu com ameaças e anúncios de exercícios militares



Pelosi, de 82 anos, se despediu das autoridades taiwanesas no aeroporto de Taipé e embarcou no avião militar americano que decolou às 18H00 locais (7H00 de Brasília), de acordo com as imagens exibidas ao vivo por canais de televisão.