EUA vende sistema de defesa antimísseis para Arábia Saudita e Emirados por US$ 5 bi

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (2), a aprovação da venda para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos de sistemas de defensa antimísseis Patriot e THAAD por mais de US$ 5 bilhões.



Em comunicado, o Departamento de Estado declarou sua intenção de vender para Riade 300 mísseis Patriot e seu equipamento por US$ 3,05 bilhões.



A venda permitirá que o reino saudita "reabasteça seu estoque esgotado de mísseis Patriot", usados para defender o território de ataques de drones de rebeldes houthis do vizinho Iêmen, diz o texto.



Mergulhado em uma das piores crises humanitárias do mundo, o Iêmen é devastado por um conflito que opõe forças governamentais, apoiadas por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita desde 2015, contra rebeldes houthis apoiados pelo rival de Riade, o Irã, na região.



Washington também aprovou a venda de dois sistemas antimísseis THAAD (Theater High Altitude Area Defense), com 96 mísseis, para os Emirados Árabes Unidos, parceiro da Arábia Saudita no conflito no Iêmen, por um total de US$ 2,25 bilhões.



Os mísseis Patriot são fabricados pelo grupo norte-americano Raytheon, enquanto os sistemas THAAD são produzidos pela Lockheed Martin.



Estas vendas de armas foram reveladas num momento em que a ONU anunciou a prorrogação de última hora da trégua em vigor no Iêmen, o país mais pobre da Península Arábica, por "mais dois meses" na esperança de "intensificar" a negociações para alcançar uma paz mais "duradoura" neste país devastado por quase oito anos de guerra.



