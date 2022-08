Governo da Guatemala nega envolvimento na prisão de jornalista

O governo de Alejandro Giammattei afirmou, nesta terça-feira (2), que não está envolvido na prisão do jornalista guatemalteco José Rubén Zamora, presidente do jornal El Periódico, conhecido por suas críticas ao Executivo.



"Respeitamos absolutamente a independência judicial, a autonomia do órgão investigativo e a divisão dos três Poderes do Estado da Guatemala", disse o secretário de Comunicação Social da Presidência, Kevin López, à imprensa.



"Nesse âmbito, o Poder Executivo não tem qualquer interferência nas decisões judiciais, ou nas investigações do Ministério Público", frisou.



Zamora foi preso na última sexta-feira em sua residência, que foi invadida, assim como a sede do jornal. O veículo denunciou a suposta corrupção, envolvendo Giammattei e a procuradora-geral, Consuelo Porras.



O jornal acusa o governo de ter ordenado a prisão de ambos em retaliação pelo conteúdo de suas informações.



O Ministério Público acusa Zamora de lavagem de dinheiro e sustenta que a detenção é "em sua qualidade de empresário", e não de jornalista, afirmação rejeitada tanto pelo jornal quanto pelo sindicato da categoria.