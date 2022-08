Jabuti bloqueia tráfego de trens por várias horas na Inglaterra

Um jabuti ferido bloqueou o tráfego ferroviário no leste da Inglaterra por várias horas na segunda-feira (1º) - informou a operadora de trens Great Anglia.



"Devido à presença de animais nas vias em Harling Road (este), a linha está bloqueada e os trens que passam por esta estação podem ser cancelados, ou atrasados", tuitou a Greater Anglia.



"Tem um jabuti gigante na linha que leva a Norwich. Está viva, porém ferida", escreveu no Twitter a passageira Diane Akers, que compartilhou a foto do animal com o casco aberto.



O jabuti acessou a via férrea entre Cambridge e Norwich, no leste da Inglaterra. De acordo com a Greater Anglia, ele foi retirado, e todas as vias foram reabertas por volta das 14h30 locais.



O animal "foi levado para uma equipe especializada para tratamento e nos informaram que se recuperará completamente", garantiu a companhia ferroviária.