Os Estados Unidos mataram Ayman al Zawahiri, chefe da Al-Qaeda, no fim de semana em um ataque com drones durante uma "operação antiterrorista bem-sucedida" no Afeganistão, segundo a imprensa americana.



Zawahiri assumiu a liderança da organização terrorista depois da morte de Osama bin Laden em 2011. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará um pronunciamento pela televisão às 19h30 do horário local (20h30 de Brasília).