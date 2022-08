Ilha de Páscoa levanta proibição de ingresso de turistas por covid

A Ilha de Páscoa, um território insular chileno no meio do Pacífico, suspende, a partir desta segunda-feira (1º), sua proibição de entrada para o turismo, imposta há dois anos para evitar contágios por coronavírus.



Um primeiro voo com turistas, em sua maioria com reservas feitas antes da pandemia declarada no início de 2020, chegará na quinta-feira (4) ao aeroporto internacional Mataveri, em Hanga Roa, a capital da ilha, informou a subsecretária de Turismo, Verónica Kunze, à imprensa local.



"Temos que abrir a ilha, mas temos que fazer isso de forma segura", afirmou Kunze.



Localizada a cerca de 3.500 km do continente americano e com cerca de 7.000 habitantes, a Ilha de Páscoa é um dos destinos turísticos mais visitados do Chile. Antes da pandemia, recebia cerca de 160 mil turistas por ano, que chegavam em dois voos diários.



A reabertura agora será gradual, com apenas dois voos por semana. Quem embarcar rumo à ilha deverá estar com as vacinas anticovid em dia e levar um teste de diagnóstico PCR negativo, feito com 24 horas de antecedência.



A estada para turistas não pode ser superior a 30 dias.



Kunze afirmou que, com esta reabertura gradual, estima-se que voltarão a operar entre 10% e 15% dos serviços turísticos acreditados na ilha, famosa pelas gigantescas esculturas em pedra, os moais, que protegem o lugar.



A subsecretária lembrou ainda que o hospital da zona foi reforçado e se instalou um abrigo sanitário para isolar os possíveis infectados, assim como um laboratório para fazer testes de PCR.



"Preparou-se a ilha em toda a parte" para receber os turistas, frisou ela.