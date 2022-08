Viajante é multado em US$ 2 mil ao entrar com McMuffin contrabandeado na Austrália

Um viajante procedente da Indonésia foi multado em quase US$ 2 mil ao entrar na Austrália, depois de as autoridades acharem McMuffins e um croissant escondidos em sua bagagem.



A comida transportada pelo viajante foi detectada por um cão farejador, ao entrar no aeroporto de Darwin, informaram as autoridades.



"Essa será a refeição do McDonald's mais cara que este passageiro já comprou", disse o ministro da Agricultura, Murray Watt.



A Austrália tem rígidas leis fitossanitárias para proteger a atividade agrícola de pragas e de doenças importadas.



No momento, as autoridades locais estão em alerta máximo por um surto de febre aftosa na Indonésia, portanto, qualquer importação de carne do país deve ser revisada.



Embora a doença não apresente nenhum risco para os humanos, é muito contagiosa para o gado.