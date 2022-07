Mega Millions: aposta única leva US$ 1,33 bilhão em loteria dos EUA

(foto: TheLotter/Divulgação)

Sorte maior não há. Um único apostador norte-americano ganhou 1,33 bilhão de dólares na Loteria dos Estados Unidos, Mega Millions. Sorteado nesta sexta-feira (29/07), este é o segundo maior prêmio da história do país.O grande sortudo seria de Illinois, estado localizado na Região Centro-Oeste dos Estados Unidos. Ele acertou as cinco dezenas, que foram 13, 36, 45, 57 e 67, mais a Mega Ball, cravada no número 14.

O valor divulgado inicialmente era de 1,28 bilhão de dólares, mas osorganizadores atualizaram para 1,33 bilhão.

O vencedor tem a opção de receber os 1,33 bilhão de dólares ao longo de 29 anos, ou receber de uma vez, em dinheiro. Neste caso, o prêmio seria reduzido para 747,2 milhões, já que terá que pagar o restante em impostos.



Se convertemos os valores para real, considerando que o dólar hoje (30/07) está em R$ 5,17, o prêmio seria de R$ 6,61 bilhões ou R$ 3,86 bilhões (descontados os impostos).O valor sorteado nesta sexta-feira só é menor que o de outubro de 2018, quando um jogador da Carolina do Sul ganhou 1,53 bilhão de dólares.