Inundações nos Emirados Árabes Unidos deixam sete mortos

Pelo menos sete pessoas morreram durante as enchentes causadas por chuvas torrenciais em várias regiões dos Emirados Árabes Unidos, nos últimos dias - anunciaram autoridades locais nesta sexta-feira (29).



"Lamentamos anunciar que seis pessoas, asiáticas, foram encontradas mortas pelas inundações", escreveu Ali al-Tunaiji, alto funcionário do Ministério do Interior, no Twitter.



Mais tarde, o Ministério acrescentou uma sétima vítima asiática à balança.



Desde quarta-feira, os emirados de Fujairah, Ras al Khaimah e Sharjah se veem sob chuvas torrenciais sem precedentes nesta época do ano, segundo as autoridades.



Outros países da região também foram afetados por tempestades nos últimos dias.



No Irã, 24 pessoas morreram em enchentes perto da capital nacional, Teerã, segundo fontes oficiais.