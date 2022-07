Barril de petróleo WTI sobe 5% antes de reunião da OPEP+

O preço do barril de petróleo WTI subiu mais de 5% nesta sexta-feira (29), devido a preocupações com a oferta, dias antes da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+).



Às 14h50 GMT (11h45 em Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI) subia 5,44%, a US$ 101,67, enquanto o barril de Brent do mar do Norte aumentava 3,29%, a US$ 110,67.



A diferença de preço entre as duas referências mundiais do petróleo bruto, o barril de Brent e o WTI, mantém-se nos US$ 10, uma vez que há maiores reservas nos Estados Unidos do que na Europa.



Especialistas afirmam que a reunião da Opep+, que acontece na quarta-feira em Viena, não modificará os objetivos de produção para o mês de setembro. E isso apesar de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter pedido à Arábia Saudita que aumente a produção.



O governo saudita resiste, contudo, a fazer alterações, devido aos compromissos assumidos com a OPEP+.



"Embora algumas fontes sugiram que um leve aumento possa ser abordado (na reunião)", disse Craig Erlam, da Oanda.



"Prevê-se uma tendência de alta nos preços do petróleo, já que a demanda mundial ainda não se recuperou e os problemas de oferta permanecem", comentou Han Tan, analista da Exinity.