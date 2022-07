Número de mortos por inundações nos EUA sobe para 15

As inundações causadas pelas chuvas torrenciais Kentucky deixam ao menos 15 mortos e esse número pode dobrar, disse nesta sexta-feira (29) o governador desse estado do centro-sul dos Estados Unidos.



"É devastador. Agora a quantidade de kentuckianos que perdemos é de 15 e deve dobrar, incluindo algumas crianças", disse à CNN o governador Andy Beshear.



Ele informou que centenas de pessoas foram resgatadas em barcos e cinquenta por helicópteros da Guarda Nacional.



"O leste do Kentucky alaga muito, mas nunca vimos algo assim", disse Besher. "As pessoas que estão no comando dessas coisas há 20 anos dizem que nunca viram a água nessa altura", acrescentou.



Em algumas áreas, o dilúvio deixou até 20 centímetros de água em 24 horas.



Em Whitesburg, o nível da água do rio North Fgeorth Kentucky subiu 6 metros, superando o recorde de 4,4 metros.