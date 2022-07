Exército israelense mata jovem palestino, segundo ministério da Saúde

Um jovem palestino morreu nesta sexta-feira (29) de um disparo do exército israelense na Cisjordânia ocupada, afirmou o Ministério da Saúde palestino.



"Um jovem de 16 anos morreu pelas feridas após ser atingido por um disparo com munição real durante confrontos com o exército israelense perto da cidade de Al-Mughayer", não muito longe de Ramallah, disse o ministério em comunicado.



Um fotógrafo da AFP no local relatou que de 300 a 400 palestinos se reuniram em um protesto contra a expansão dos assentamentos israelenses na região.



Os confrontos começaram quando os colonos israelenses e os palestinos começaram a jogar pedras uns nos outros.



O exército israelense disse que interveio depois que "centenas de palestinos instigaram um tumulto violento".



O exército e a polícia responderão com "ferramentas de dispersão de distúrbios e fogo real", acentuou um comunicado militar à AFP.



Esses eventos ocorreram depois que dois palestinos morreram durante um ataque do exército israelense durante a noite em Nablus no domingo, no que o exército acreditava ser um tiroteio com homens armados.