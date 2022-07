Resgatados no México 98 migrantes que viajavam em caminhão rumo aos EUA

Um grupo de 98 migrantes que viajavam na caçamba de um caminhão foram resgatados no México, após serem abandonados pelo motorista, um mês depois de 53 viajantes sem documentos falecerem em um desses veículos nos Estados Unidos.



A descoberta ocorreu na noite de quarta-feira em uma rodovia no estado de Veracruz (leste), após a informação da presença de um caminhão do qual várias pessoas desciam, segundo um boletim de ocorrência.



"(Os migrantes) indicaram que foram abandonados pelo motorista", diz o documento, que não detalha a nacionalidade dos viajantes.



A Proteção Civil informou que 98 estrangeiros sem documentos para permanecer no México foram encontrados no local, incluindo vários menores. Outros cem teriam escapado, segundo depoimentos à imprensa.



De acordo com os relatórios da polícia, o motorista teria aberto a caçamba do veículo para os ocupantes saírem, embora os responsáveis da Proteção Civil ressaltem que a trava teria sido aberta à força e que alguns escaparam pelo teto. Não foram registradas capturas dos migrantes que fugiram.



Uma dezena de pessoas teve que ser transferida para hospitais devido a hematomas e sintomas de asfixia, enquanto um colaborador da AFP observou outras saindo do veículo com mochilas e cobertas com roupas quentes.



Segundo as autoridades, o caminhão seguia a rota do Golfo do México, a mais curta para chegar à fronteira com os Estados Unidos, e seu destino era a cidade mexicana de Nuevo Laredo, vizinha do Texas.



Em 27 de junho, 56 migrantes morreram asfixiados na caçamba de um caminhão abandonado nas proximidades de San Antonio, Texas, incluídos 26 mexicanos.



Em 9 de dezembro do ano passado, um caminhão que levava 160 migrantes se chocou contra uma ponte de uma rodovia de Chiapas (sul), deixando 56 falecidos.



A viagem em caminhões é uma das modalidades mais perigosas realizadas por traficantes para levar migrantes ao território americano.



A descoberta em Veracruz ocorreu no mesmo dia em que um acidente de ônibus deixou 16 mortos, incluindo 13 venezuelanos, presumivelmente migrantes, e 47 feridos na Nicarágua.



Ambos os eventos ocorreram enquanto centenas de migrantes bloquearam uma estrada em Chiapas, em frente aos escritórios de Imigração, para exigir autorizações para viajar pelo México para os Estados Unidos, sem medo de serem deportados.



Desde 2014, cerca de 6.430 migrantes morreram ou desapareceram a caminho dos Estados Unidos, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), e 850 morreram em acidentes ou devido a viagens em condições subumanas.