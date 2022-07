Os Estados Unidos classificaram nesta quinta-feira(28) como "indesculpáveis" as declarações do primeiro-ministro nacionalista húngaro Viktor Orban, que alertou contra a criação de cidades com "mistura de raças".



O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, leu a jornalistas uma declaração da enviada dos EUA contra o antissemitismo, Deborah Lipstadt, que lamentou que a "retórica dessa natureza é imperdoável" cerca de "75 anos após o Holocausto".