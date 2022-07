Política dos EUA para Taiwan 'não mudou', diz Biden a Xi

O presidente Joe Biden disse a seu homólogo chinês, Xi Jinping, nesta quinta-feira (28), que a política dos Estados Unidos para Taiwan não mudou, apesar da advertência de Pequim a Washington para não "brincar com fogo" em relação ao "status" da ilha.



"Sobre Taiwan, o presidente Biden ressaltou que a política dos Estados Unidos não mudou e que os Estados Unidos se opõem, energicamente, aos esforços unilaterais para mudar o 'status quo', ou minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan", declarou a Casa Branca, em um comunicado, depois que ambos os líderes encerraram uma ligação de mais de duas horas de duração.



Conforme a agência de notícias chinesa Xinhua, o presidente Xi disse a Biden que "aqueles que brincam com fogo acabam se queimando", acrescentando que "espero que o lado americano entenda isso".