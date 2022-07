Ao menos cinco migrantes morrem afogados nas águas de Porto Rico

Ao menos cinco migrantes morreram afogados e 66 foram resgatados após um barco, suspeito de traficar pessoas, os deixar perto de uma ilha no oeste de Porto Rico, informou a Guarda Costeira dos Estados Unidos nesta quinta-feira (28).



As autoridades federais e locais estão monitorando a área em busca de outros possíveis sobreviventes ao redor de Punta Arenas, na ilha Mona. O local não é habitado e fica situado cerca de 70 quilômetros a oeste de Porto Rico.



Segundo o comunicado da Guarda Costeira, os guardas florestais porto-riquenhos relataram a descoberta de cinco corpos e 66 sobreviventes, 41 homens e 25 mulheres, entre eles dois menores de idade.



Entretanto, a quantidade de pessoas a bordo do navio ainda é desconhecida, assim como a nacionalidade e idade dos passageiros.



Dezenas de pessoas morreram nos últimos meses nas águas do Caribe, enquanto tentavam emigrar em busca de um futuro melhor. Muitas dessas vítimas eram do Haiti, o país mais pobre das Américas que vive uma grave crise política, econômica e de segurança.



No domingo, 17 migrantes haitianos se afogaram e outros 25 foram resgatados após o naufrágio de um barco na costa das Bahamas. As autoridades acreditam que eles estavam indo para Miami, no sudeste dos EUA.



O Canal de Mona, onde é localizada a ilha de mesmo nome, é um lugar perigoso para travessias devido suas fortes correntezas. Está situada entre a ilha Espanhola, que inclui o Haiti, República Dominicana e Porto Rico.



Em maio, 11 migrantes morreram e 38 foram resgatados com vida após um barco virar na deserta ilha Desecheo, no canal de Mona.