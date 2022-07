Chuvas torrenciais causam inundações 'devastadoras' nos EUA

Chuvas torrenciais causaram grandes inundações no Kentucky e deixaram desparecidos no sudeste dos Estados Unidos, informaram autoridades.



"Estamos enfrentando uma das piores e mais devastadoras enchentes da história do estado de Kentucky", disse o governador Andy Beshear a jornalistas.



"No leste do Kentucky há muitos pessoas nos telhados esperando para serem resgatadas", explicou.



"Muitas pessoas estão desaparecidas e tenho certeza de que esta é uma situação na qual vamos perder algumas delas", disse ele. "Prevemos perda de vidas", alertou.



Uma emissora de televisão local relatou uma morte relacionada a inundações no condado de Perry, um dos mais atingidos no estado. Imagens mostraram carros destruídos e água barrenta atingindo os telhados das casas.



Algumas áreas do leste de Kentucky relataram a queda de 20 centímetros de chuva em 24 horas.



Beshar disse que um estado de emergência foi declarado em seis condados e três helicópteros da Guarda Nacional foram enviados para resgate.



"Há muita gente que precisa de ajuda", disse o governador. "E fazemos o nosso melhor para chegar a todos."



"Centenas perderão suas casas e é um evento que muitas famílias levarão não meses, mas anos para superar", disse ele.