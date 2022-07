Economia dos EUA volta a contrair e temores por recessão aumentam

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos contraiu novamente no segundo trimestre, aumentando o risco de recessão na maior economia do mundo alguns meses antes de uma eleição importante para Joe Biden.



Segundo dados divulgados nesta quinta-feira(28) pelo Departamento de Comércio, a contração do PIB foi de 0,9% na projeção anual, a medida de preferência nos Estados Unidos, que compara a atividade de um trimestre com a anterior e a projeta para o restante do ano.



No primeiro trimestre, o PIB contraiu 1,6%. A definição comumente aceita de recessão é dois trimestres consecutivos de declínio do PIB, mas muitos economistas, e também o governo Joe Biden, dizem que a economia não está necessariamente em recessão porque mostra outros indicadores favoráveis, como dados do mercado de trabalho.



Apesar dos resultados do PIB, Biden disse na quinta-feira que a economia está "caminhando bem".



"Não é de surpreender que a economia desacelere quando o Federal Reserve age para reduzir a inflação", disse Biden em comunicado, um dia após o Federal Reserve (Fed, banco central) aumentar suas taxas de juros pela quarta vez consecutiva na tentativa de conter o aumento dos preços.



A queda do PIB reflete a queda no investimento das empresas e na compra de casas pelas famílias, segundo o Departamento de Comércio. Da mesma forma, o governo federal, os governos estaduais e as administrações locais contiveram gastos.



O consumo foi mantido graças ao setor de serviços que, no entanto, teve que aumentar seus preços devido à inflação.



- Recessão, sim ou não? -



Com os números desta quinta-feira, volta o debate sobre uma possível recessão nos Estados Unidos.



Apenas um órgão nos Estados Unidos tem autoridade para determinar oficialmente os períodos de recessão, o National Bureau of Economic Research (NBER), mas o faz com um atraso de vários meses.



"Consideramos uma série de indicadores", explica a entidade em seu site, que, de qualquer forma, indica "o aumento da queda da atividade econômica".



Biden disse na segunda-feira que seu país não entrará em recessão e que seu governo está tentando apagar o fogo da inflação.



A secretária do Tesouro Janet Yellen expressou uma ideia semelhante. "O que a recessão realmente significa é uma contração generalizada da economia e, embora o número (ndlr: do crescimento do PIB) seja negativo, não estamos em recessão agora", disse Yellen no domingo.



Já a oposição percebe uma manipulação dos dados. "Dica para Joe Biden: não é possível mudar a realidade discutindo suas definições", reagiu o Partido Republicano.



- Desaceleração -



A taxa de desemprego de 3,6% está próxima do nível pré-pandemia, que foi o menor em 50 anos, e os empregadores continuam com dificuldades para contratar.



O consumo, motor da economia americana, manteve-se surpreendentemente forte em junho. Mas os consumidores saem das lojas com uma cesta menor pelo mesmo valor.



A inflação atingiu 9,1% nos 12 meses até junho nos Estados Unidos, e permanece na máxima de 40 anos.



O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou consideravelmente para baixo sua expectativa de crescimento para os Estados Unidos para este ano e agora espera 2,3% quando em abril projetava 3,7%. A entidade levou em conta os efeitos da inflação e "crescimento mais fraco no início do ano".



A economia dos EUA contraiu 3,4% em 2020 como resultado da crise da covid-19 e depois recuperou 5,7% em 2021.