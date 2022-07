Fossa comum é encontrada no norte da Síria

Autoridades locais afiliadas aos curdos no norte da Síria anunciaram, nesta quinta-feira (28), a descoberta de uma vala comum com pelo menos 29 corpos, vítimas provavelmente executadas pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), segundo uma ONG.



"Pelo menos 29 corpos, entre eles os de uma mulher e duas crianças, foram encontrados em uma fossa comum" perto do hotel Manbij, transformado em prisão pelo EI durante seu domínio entre 2014 e 2016, disse uma fonte no conselho local de Manbij, cidade localizada na província de Aleppo.



A fossa comum foi descoberta na quarta-feira durante obras da prefeitura ao lado do hotel, no centro da cidade, conforme comunicado do conselho militar local. Os corpos estavam em decomposição, e alguns "tinham as mãos atadas, e os olhos, vendados", relatou a mesma fonte.



De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), os restos mortais recuperados provavelmente pertenciam a pessoas sequestradas, ou detidas, por combatentes do EI.



A organização extremista assumiu o controle de Manbij no início de 2014, antes que as Forças Democráticas Sírias (SDF), dominadas pelos curdos e apoiadas por Washington, conseguissem expulsá-la da região após intensos combates no verão de 2016 (inverno no Brasil).