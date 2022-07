HRW denuncia 'técnicas de repressão' em Marrocos contra opositores

Jornalistas e opositores marroquinos, condenados por crimes comuns, particularmente de caráter sexual, têm sido alvo de "técnicas de repressão" desenvolvidas pelas autoridades marroquinas para os silenciar, diz a Human Rights Watch (HRW) num relatório publicado nesta quinta-feira (28).



"As autoridades empregam todo um manual de técnicas secretas para reprimir os oponentes, enquanto se esforçam para manter intacta a imagem de Marrocos como um país respeitador dos direitos", disse Lama Fakih, diretora da HRW para o Oriente Médio e Norte da África, citada em um comunicado.



Essas técnicas "formam um ecossistema de repressão destinado não apenas a silenciar vozes críticas, mas também a assustar todos os possíveis detratores do Estado marroquino", observa a organização de direitos humanos sediada em Nova York.



Este documento de 141 páginas se baseia em um estudo detalhado dos casos de jornalistas --como Omar Radi e Soulaimane Raissouni, os mais conhecidos-- e opositores para apoiar "as falhas processuais que afetam o trâmite desses casos" que são, na realidade, "ataques políticos encobertos".