Peru apreende mais de 700 quilos de cocaína que iam para a Holanda

A polícia antidrogas do Peru apreendeu mais de 700 quilos de cocaína que seriam enviados por via marítima para a Holanda escondidos entre cilindros de polpa de maracujá, disseram autoridades na quarta-feira.



"Depois de uma investigação da Promotoria Especializada para Tráfico Ilícito de Drogas, um depósito de contêineres foi interposto no porto de Callao (próximo a Lima), encontrando mais de 700 quilos de cloridrato de cocaína", indica um comunicado da promotoria.



A droga avaliada em mais de 2,6 milhões de dólares estava camuflada em 20 maletas que foram encontradas entre cilindros com polpa de maracujá, segundo a polícia antidrogas.



"A droga seria enviada para o porto de Amsterdã, na Holanda. Estamos realizando investigações para estabelecer responsabilidades", disse o diretor antidrogas Deny Rodríguez.



Em 11 de junho, a polícia apreendeu 2,2 toneladas de cocaína que seriam enviadas por via marítima para a Holanda escondidas em latas de aspargos. Este ano, a polícia peruana apreendeu cerca de 35 toneladas de drogas.



O Peru é um dos maiores produtores mundiais de cocaína, com cerca de 400 toneladas por ano, segundo dados oficiais. Além disso, é, junto com a Bolívia, um dos maiores produtores de folhas de coca, matéria-prima da cocaína, depois da Colômbia.