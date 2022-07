O lucro líquido da Meta, controladora do Facebook e Instagram, caiu 36%, para US$ 6,7 bilhões no segundo trimestre, em relação ao mesmo período de 2021, informou a empresa californiana, nesta quarta-feira (27).



O faturamento do grupo caiu 1% no período em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, para US$ 28,8 bilhões. É a primeira queda de faturamento na história da gigante das redes sociais.



O grupo sofre com a concorrência de outras plataformas, como o TikTok, e cortes no orçamento de publicidade de anunciantes em meio a um clima econômico tenso.



Meta