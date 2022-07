Pandemia freou avanços na luta contra a Aids

A pandemia de Covid-19 freou os avanços alcançados na luta contra a Aids, devido, sobretudo, à interrupção do acesso aos serviços de tratamento e prevenção, alerta o Unaids em seu relatório anual, divulgado nesta quarta-feira.



"Nos últimos dois anos, as múltiplas e simultâneas crises que abalaram o mundo tiveram um impacto devastador sobre as pessoas infectadas pelo HIV e fizeram retroceder a resposta mundial à pandemia de Aids", assinala o relatório, publicado no âmbito da abertura da Conferência Internacional sobre a Aids, realizada em Montreal, Canadá.



Embora as infecções pelo HIV no mundo tenham continuado diminuindo no ano passado (3,6% em relação a 2020), foi o menor declínio desde 2016. Em 2021, foi registrado cerca de 1,5 milhão de novas infecções por HIV, e cerca de 650.000 pessoas morreram de Aids, o que equivale a uma morte por minuto.



O número de pessoas soropositivas que tiveram acesso ao tratamento aumentou em 2021, mas atingiu apenas 1,47 milhão, em comparação com os 2 milhões de anos anteriores. Foi o menor aumento desde 2009.



As populações mais frágeis, especialmente na linha da pobreza, são as mais afetadas, observa o relatório, o qual aponta que a lacuna no acesso ao tratamento entre crianças e adultos aumenta, em vez de diminuir.



Em 2021, 70% dos adultos com HIV e 41% das crianças receberam tratamento antirretroviral. Isso significava que cerca de 800.000 crianças soropositivas não receberam tratamento.



As crianças representavam 4% da população com HIV em 2021, mas 15% das mortes relacionadas ao vírus, destaca o relatório. Usuários de drogas injetáveis, profissionais do sexo e homens gays continuam sendo as populações de maior risco.



O Unaids pediu fundos adicionais urgentes para que se alcance o objetivo de pôr fim à epidemia de Aids até 2030. Em 2021, os recursos internacionais disponíveis para combater o HIV foram 6% menores do que em 2010.



"Este relatório não é uma admissão de fracasso. É um chamado à ação", reforçou a diretora executiva do Unaids, Winnie Byanyima.