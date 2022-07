Biden encerra isolamento por covid e volta ao Salão Oval

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terminou, nesta quarta-feira (27), seu isolamento por covid e disse a seus colaboradores que sua recuperação deveria inspirar os americanos a aproveitar as vacinas e tratamentos gratuitos.



"Pensei que ouviria o estrondo de meu pessoal gritando 'Voltou'", brincou Biden, diante de uma multidão de funcionários reunida no roseiral da Casa Branca, ao sair pela primeira vez após cinco dias de isolamento.



O presidente de 79 anos, que já havia sido infectado com covid, disse que o fato de estar completamente vacinado, de se submeter a testes preventivos e utilizar o Paxlovid terapêutico evita mortes, e tudo isso está disponível de forma gratuita.



"Você não necessita ser o presidente para obter" vacinas e tratamento, disse, ao incentivar os americanos a visitar o site do governo sobre a enfermidade. "O mesmo tratamento que eu tive, vocês podem ter".



"E agora vou ao Salão Oval", disse Biden aos funcionários.



Embora esteja liberado para fazer suas atividades normais, Biden usará máscara durante 10 dias quando estiver com outras pessoas e seguirá fazendo testes regulares para prevenir um eventual "ressurgimento" do coronavírus, disse o médico presidencial Kevin O'Connor.