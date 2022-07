Papa Francisco se dirigirá aos líderes políticos em Quebec

O papa Francisco viajará para a cidade de Quebec nesta quarta-feira (27), onde se dirigirá aos líderes políticos do Canadá depois de dedicar a primeira parte de sua viagem a pedir desculpas pelos abusos cometidos contra crianças indígenas em escolas administradas pela Igreja Católica.



Depois de dois dias na província ocidental de Alberta, durante os quais pediu desculpas às Primeiras Nações do Canadá, Metis e Inuits pelos abusos sofridos ao longo de um século, o pontífice de 85 anos voará para a cidade de Quebec de Edmonton.



Ele irá primeiro à Cidadela de Quebec, onde se encontrará com Mary Simon, a primeira mulher indígena a se tornar governadora geral do Canadá, a representante da rainha Elizabeth da Inglaterra e chefe de Estado do país membro da Commonwealth, e depois com o primeiro-ministro Justin Trudeau.



Também fará um discurso perante autoridades, representantes indígenas e o corpo diplomático.



O pedido de desculpas de Francisco no Canadá pelo papel da Igreja no sistema de escolas residenciais foi aclamado como histórico, embora muitos indígenas com quem a AFP falou tenha alertado que ainda há trabalho a ser feito.



Do final do século XIX até a década de 1990, o governo canadense enviou cerca de 150.000 crianças para 139 internatos administrados pela Igreja, onde foram isoladas de suas famílias, idioma e cultura.



Muitas sofreram abusos físicos e sexuais, e acredita-se que milhares tenham morrido de doenças, desnutrição ou negligência.



Para muitos, o gesto do pontífice permitirá que o processo de cura comece.



Cindy Dearhead, uma mulher das Primeiras Nações que estudou em uma das escolas, considerou que o pedido de desculpas do papa foi "importante". "Demorou muito a chegar, mas finalmente um papa está reconhecendo 'sim, e sinto muito'", comentou à AFP no lago Sainte Anne em Alberta, um dos lugares de peregrinação mais importantes da América do Norte, que o papa visitou na terça-feira.



Mas para outros, essa cura dependerá do que virá a seguir.



"Acho que o pedido de desculpas faz parte do processo de reconciliação. Para mim, as ações que precisam ser tomadas são muito importantes", comentou Peter Powder, chefe das Primeiras Nações Mikisew Cree.



Na quinta-feira, Francisco visitará o Santuário Nacional de Saint Anne de Beaupre, outro importante local de peregrinação na América do Norte, e presidirá uma missa.



Mais tarde, ele irá à Catedral de Notre-Dame, na cidade de Quebec, para fazer uma homilia.



Na sexta-feira, viajará para o arquipélago ártico de Nunavut, onde visitará a cidade de Iqaluit, última etapa de sua visita de seis dias.



Francisco tem sofrido de dores no joelho e desloca-se frequentemente numa cadeira de rodas.



Ele parecia cansado na terça-feira quando visitou o lago, onde orou por cura e aspergiu água benta nos participantes.