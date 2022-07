Fundador da Zara compra 5% do setor de energia renovável da Enagás

O bilionário espanhol Amancio Ortega, fundador da Zara, comprou nesta quarta-feira (27) 5% do setor de energias renováveis da Enagás, anunciou o grupo de energia e gás, que confirmou seus objetivos financeiros para 2022 após registrar lucro em alta no primeiro semestre.



A nova participação de Ortega, cujo valor não foi revelado, permitirá que a Enagás se fortaleça no setor das energias renováveis e particularmente o do hidrogênio verde, "em um momento crucial" para a Espanha, celebrou o grupo em comunicado.



Ortega, de 86 anos, já era acionista do grupo de gás desde 2019. O empresário investiu 281 milhões de euros (285 milhões de dólares) por meio de sua holding pessoal Pontegadea para comprar 5% do capital da empresa.



Seu novo investimento na Enagás, agora no ramo das energias renováveis, foi anunciado uma semana depois da compra de 30% desta filial por parte do fundo especializado Hy24.



Este fundo foi criado em 2021 pelos industriais franceses Air Liquide, TotalEnergies e Vinci, junto ao grupo Ardian, com o objetivo de desenvolver as infraestruturas e a logística ligadas ao hidrogênio na Europa e no mundo.



Com essa operação dupla, a Enagás fica com somente 65% de seu setor de energias renováveis.



A gestora da rede de gás espanhola também confirmou nesta quarta-feira os seus objetivos financeiros para 2022, depois de ter registrado um lucro líquido em alta no primeiro semestre (+1,1%), que atingiu os 215,5 milhões de euros (218 milhões de dólares).



A Enagás espera obter um lucro entre 380 e 390 milhões de euros (385 e 395 milhões de dólares) este ano.



Esses resultados ocorrem num contexto de fortes tensões no mercado do gás devido à guerra na Ucrânia, que levou à subida dos preços a nível mundial e levou os países europeus a procurarem fontes alternativas à Rússia para o abastecimento.



