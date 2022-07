Farmacêutica israelense Teva chega a possível acordo de US$ 4,25 bilhões por crise dos opióides nos EUA

A farmacêutica israelense Teva chegou a um acordo em princípio para pagar US$ 4,25 bilhões em 13 anos para encerrar uma série de processos judiciais sobre seu papel na epidemia de opioides nos Estados Unidos.



Se o acordo for aprovado, a Teva se tornará a mais recente grande empresa a chegar a um acordo relacionado à crise que causou centenas de milhares de mortes e destruiu comunidades em todo o país.



A Teva chegou a um possível acordo sob os termos do "acordo nacional de opioides" com uma força-tarefa composta por procuradores-gerais estaduais e advogados de tribos nativas americanas e outros demandantes, informou a empresa em seus resultados financeiros do segundo trimestre.



A Teva pagará até US$ 4,25 bilhões (incluindo casos já resolvidos) mais aproximadamente US$ 100 milhões às tribos, distribuídos por 13 anos", informou.



O número global inclui até US$ 1,2 bilhão da versão genérica do medicamento Narcan, que pode reverter overdoses de opioides.



A Teva já foi alvo de diversas ações judiciais relacionadas a opioides e chegou a acordos com alguns estados.



A crise dos opioides, que causou mais de 500.000 mortes em 20 anos nos Estados Unidos, desencadeou uma onda de ações judiciais de vítimas, bem como de cidades, condados e estados atingidos por suas consequências.



