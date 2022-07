Primeiro trem com bens russos chega a Kaliningrado após polêmica na UE

Um trem que transportava concreto da Rússia chegou, nesta terça-feira (26), ao exclave de Kaliningrado, afirmou o governador, na primeira viagem desde que a União Europeia (UE) disse que a Lituânia deveria permitir que os bens russos passassem por seu território.



"Trata-se, de fato, do primeiro trem que chega depois da decisão da UE", disse o governador do 'oblast' (província) de Kaliningrado, Anton Alikhanov, em declarações veiculadas pela agência russa TASS.



É "uma conquista bastante importante", acrescentou.



Com cerca de um milhão de habitantes, Kaliningrado é um território russo separado do restante do país, situado às margens do Mar Báltico e entre dois países-membros da UE e da Otan: Lituânia e Polônia.



O território desta província russa ficou ainda mais isolado depois que Moscou enviou tropas à Ucrânia no final de fevereiro.



No mês passado, a Lituânia anunciou a proibição de passagem por seu território de certos produtos russos, em aplicação das sanções da UE contra Moscou.



O "bloqueio" poderia afetar cerca de 50% das importações do exclave russo, declarou na época o governador Alikhanov.



Contudo, há duas semanas, a Comissão Europeia argumentou que não deveria haver uma "proibição" ao transporte ferroviário entre Kaliningrado e o restante da Rússia através da Lituânia, e pediu controles "específicos e proporcionais".