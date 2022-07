Shopify demite 10% dos funcionários

A plataforma de venda online Shopify anunciou, nesta terça-feira (26), que demitiu 10% de seus funcionários, cerca de 1.000 pessoas, porque a adoção em massa do e-commerce duranta a pandemia não produziu a mudança estável esperada nos hábitos de consumo.



"Cerca de 10% dos funcionários deixarão a empresa" nesta terça-feira, indicou Tobi Lübke, presidente da empresa canadense em carta enviada aos funcionários e publicada no site.



O cofundador do Shopify explicou que a empresa contratou nos últimos anos com base em previsões de tendências ligadas à pandemia.



"Apostamos que a proporção de dólares gastos em comércio eletrônico em relação com as lojas físicas dispararia permanentemente, 5 a 10 anos antes do que prevíamos", analisou.



"É evidente agora que esta aposta não funcionou", admitiu Lübke, que se disse "profundamente triste" com a decisão.



Segundo dados do grupo com sede em Ottawa, a proporção de vendas online "continua crescendo regularmente", mas voltou ao nível de crescimento previsto antes da crise sanitária.



Essa plataforma, que abriga lojas online para pequenas e médias empresas, perdeu mais de 15% de valor de mercado em Wall Street até a tarde desta terça-feira.



Muitas empresas de tecnologia decidiram demitir funcionários ou reduzir as contratações, depois de se beneficiarem por dois anos da explosão de vendas online relacionada ao confinamento pela pandemia de covid-19.



