Ex-secretário de la Presidência do Peru se entrega à Justiça

O ex-secretário da Presidência do Peru Bruno Pacheco, um dos homens mais procurados por um suposto escândalo de corrupção que atinge o presidente Pedro Castillo, entregou-se à Justiça, depois de permanecer foragido por mais de 100 dias - informou a Promotoria nesta terça-feira (26).



"Quero anunciar a todos os peruanos que o senhor Bruno Pacheco se entregou à Justiça", disse a procuradora-geral da Nação, Patricia Benavides, em um comunicado.



Pacheco está detido sob custódia policial desde sábado, quando negociou sua entrega com promotores especiais. Ele ficou foragido por 103 dias e é investigado desde o final de 2021 por suspeita de enriquecimento ilícito e tráfico de influência, depois que US$ 20 mil em dinheiro foram encontrados no banheiro de seu escritório no Palácio do Governo, sede do Executivo.



O presidente peruano considerou "satisfatório" que Pacheco, seu ex-braço direito, tenha-se colocado à disposição da Justiça.



"Isso mostra a falsidade sobre a suposta proteção do Executivo. Esperamos que a verdade se imponha", disse Castillo no Twitter.



Castillo acumula cinco investigações da Promotoria contra ele, uma situação inédita para um presidente em exercício.