Novo incêndio no sul da França destrói 500 hectares de floresta e vinhedos

Cerca de 500 bombeiros lutam nesta terça-feira (26) para controlar um novo incêndio no sul da França, que queimou cerca de 500 hectares de floresta e vinhedos, e forçou a evacuação de um povoado, informaram autoridades locais.



Os moradores de Aumelas, 20 quilômetros a oeste de Montpellier, tiveram que deixar suas casas devido à proximidade das chamas, alimentadas pelo vento.



"No total, há cerca de 500 bombeiros mobilizados", apoiados por dois aviões de combate a incêndios, informaram as autoridades locais em comunicado.



A região, que já foi afetada por outro incêndio na semana passada, está com risco "alto" e "muito alto" de incêndios devido a meses de seca e altas temperaturas.



Cerca de 2.000 bombeiros tiveram que ser mobilizados nos últimos dias para controlar dois grandes incêndios perto de Bordeaux, no sudoeste, que destruíram mais de 20.000 hectares de floresta.



Meta