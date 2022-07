Macron denuncia a 'hipocrisia' de países africanos por não reconhecerem a agressão russa na Ucrânia

Emmanuel Macron denunciou, nesta terça-feira (26), a "hipocrisia" presente "em particular no continente africano" de não reconhecer claramente "uma agressão unilateral" da Rússia contra a Ucrânia, como fez a União Europeia (UE).



"A primeira decisão dos europeus foi não participar de nenhuma maneira nesta guerra, mas defini-la e qualificá-la, algo em que muitas vezes vejo hipocrisia, particularmente no continente africano (...) de não saber qualificar uma guerra" iniciada pela Rússia, afirmou o presidente francês em coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo camaronês, Paul Biya.



"Existem pressões diplomáticas, não sou tão ingenuo", acrescentou Macron, ao destacar que a UE fez "tudo o que foi possível para parar a guerra" com sanções e isolamento diplomático contra a Rússia.



"E é aí que precisamos deles, porque se não, esse esquema (de invasão de um país) será reproduzido indefinidamente", explicou.



O presidente francês busca, em sua primeira visita a Camarões, relançar as relações políticas e econômicas entre os dois países.



"Não é a ordem internacional que desejamos. Queremos que se baseie na cooperação e no respeito pela soberania de cada um", afirmou sobre a situação na Ucrânia.



Macron declarou também que a França é "o país mais comprometido na segurança dos Estados africanos", mas em "um quadro claro, a pedido de Estados soberanos e para combater o terrorismo".



A viagem de Macron pela África, que também inclui visitas a Benin e Guiné Bissau, permitirá que o presidente reafirme seu "compromisso com a renovação das relações da França com o continente africano" no início de seu segundo mandato, explicou o Eliseu.



A França também acompanhou com preocupação o surgimento de outras potências, como Turquia, Rússia e China, que buscam se firmar em uma área que ainda considera parte de sua esfera de influência.