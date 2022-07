Violência no México diminui levemente em 2021 com 35.625 assassinatos

A violência no México deixou 35.625 assassinatos em 2021, uma leve redução de 1.148 casos contra 2020, segundo dados preliminares do Instituto de Estatística (INEGI) divulgados nesta terça-feira (26).



Em 2021, o índice de assassinatos foi de 29 para cada 100.000 habitantes contra 28 em 2020. As maiores quedas na violência foram registradas em Guanajuato (centro) e Chihuahua (norte).



"A principal causa dos homicídios durante 2021 foi a agressão com arma de fogo", acrescenta o relatório do INEGI, que nos meses próximos dará anunciará os números revisados.



O presidente mexicano, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, celebrou esta leve queda em sua coletiva de imprensa matinal desta terça. "Já estamos enfrentando este crime que tanto nos causa dor", disse.



O México é atingido por uma espiral de violência que deixou mais de 340.000 mortos desde dezembro de 2006, quando o então governo federal lançou uma polêmica operação antidrogas com a participação ativa de forças militares.