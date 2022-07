Centro de Coordenação encarregado de supervisionar transporte de cereais abrirá em Istambul na quarta-feira

Conforme acordo assinado no dia 22 de julho pela Ucrânia, Rússia, Turquia e a ONU, o Ministério da Defesa turco anuncia um centro de coordenação encarregado de supervisionar o transporte de grãos. A inauguração será feita em Istambul na quarta-feira (27).



O ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, estará presente na cerimônia de abertura, acrescenta o Ministério.



Segundo a agência de notícias estatal russa TASS, uma delegação russa deve desembarcar nessa terça-feira (26) em Istambu para participar da inauguração.



A abertura do Centro de Coordenação Conjunta (CCC) estava prevista no acordo assinado em Istambul, com o objetivo de permitir a retomada das exportações dos grãos bloqueados na Ucrânia desde o início da ofensiva russa.



A reabertura das exportações deve aliviar os países dependentes dos mercados russo e ucraniano, aproximadamente 30% do comércio mundial de trigo.



O CCC se encarregará de realizar inspeções nos navios que saem e retornam do Mar Negro, conforme Moscou exigiu.



O ataque russo contra o porto ucraniano de Odesa, executado durante o sábado (23) nas redondezas do Mar Negro, levanta preocupações a respeito da implementação do acordo.



O ponto é essencial e vital para o comércio de cereais.