Mais de 350 migrantes ilegais são interceptados na costa do Marrocos

Entre sábado e segunda-feira, a Marinha marroquina interceptou mais de 350 migrantes irregulares, incluindo quatro crianças, "a bordo de barcos improvisados, caiaques ou nadando" no Mediterrâneo e no Atlântico, disse uma fonte militar nesta terça-feira (26).



Entre os 359 migrantes clandestinos resgatados, majoritariamente procedentes da África subsaariana, encontram-se dez mulheres e quatro crianças, acrescentou a mesma fonte, citada pela agência de notícias MAP.



Receberam os primeiros socorros a bordo dos navios da Marinha e foram depois transportados para os portos marroquinos mais próximos para os procedimentos administrativos habituais, segundo a mesma fonte.



Na segunda-feira, as autoridades marroquinas relataram a morte de oito migrantes após o naufrágio de seu barco inflável na costa sul do Marrocos, enquanto tentavam chegar ao arquipélago espanhol das Ilhas Canárias.



Localizado no extremo noroeste da África, Marrocos é um país de trânsito para muitos migrantes que procuram chegar à Europa a partir de suas costas atlânticas ou mediterrâneas.