Os 27 Estados-membros da União Europeia chegaram a um acordo nesta terça-feira (26) para reduzir o consumo de gás com o objetivo de serem menos dependentes de Moscou, depois de anunciar uma nova redução nos suprimentos russos, anunciou a presidência tcheca do Conselho da UE.



"Não foi uma missão impossível! Os ministros [da Energia dos 27] chegaram a um acordo político sobre a redução da demanda de gás para o próximo inverno", anunciou a conta no Twitter da presidência tcheca, que detém a presidência rotativa do Conselho da UE.