Oito migrantes morrem em naufrágio na costa do Marrocos

Oito migrantes morreram depois que sua embarcação virou próximo à costa sul do Marrocos. Eles tentavam chegar ao arquipélago espanhol das Canárias, informaram autoridades locais marroquinas, nesta segunda-feira (25).



"Os corpos de oito supostos imigrantes ilegais foram recuperados nesta segunda-feira depois que seu bote inflável afundou próximo à costa da comuna de Akhfennir", informaram as autoridades de Tarfaya.



Cerca de 18 sobreviventes, de origem africana, foram detidos "após uma operação na área" do naufrágio.



Uma investigação foi aberta "para determinar as circunstâncias da organização desta imigração ilegal", disseram as mesma fontes.



Os oito corpos recuperados foram levados para o necrotério de um hospital de El Aaiún, a principal cidade do Saara Ocidental.