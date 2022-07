O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, nesta segunda-feira (25), que não espera que os Estados Unidos entrem em recessão, dias antes da divulgação dos números do PIB do segundo trimestre, na quinta-feira.



"Não entraremos em recessão, na minha opinião", disse Biden a repórteres, depois que os números do primeiro trimestre mostraram uma contração no PIB. Citando a força do mercado de trabalho, o presidente disse: "Vamos passar desse crescimento rápido para um crescimento sustentado".