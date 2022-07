Ataque de mísseis atinge complexo de gás no norte do Iraque

Um complexo de produção de gás no norte de Iraque, na região autônoma do Curdistão, foi atacado com mísseis nesta segunda-feira (25), segundo um responsável local, bombardeios que vêm se repetindo nas últimas semanas.



"Três mísseis de tipo Katiusha foram lançados contra o campo de Khor Mor", disse à AFP Ramak Ramadan, responsável do distrito de Shemshemal, onde fica um complexo de gás gerenciado por Dana Gas, uma empresa dos Emirados Árabes Unidos.



"Por ora, não sabemos se houve danos, vamos investigar", acrescentou.



O complexo foi atacado três vezes no espaço de um mês, mas sem que houvesse feridos nem danos materiais".



Em abril e maio, foram atacadas a refinaria de petróleo de Kawergosk, uma das mais importantes da região autônoma curda, rica em petróleo.



Esses ataques, que não foram reivindicados, acontecem em plena disputa em torno dos hidrocarbonetos entre Bagdá e o Curdistão iraquiano.