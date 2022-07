Lisboa: brasileiros são os que mais compram imóveis acima de 1 mi de euros

Dados oficiais do governo de Portugal apontam que os brasileiros são o maior grupo de estrangeiros no país (foto: Zulmira Salvador Furbino/EM/D. A Press 16/12/2015 ) Os brasileiros endinheirados que têm se mudado para Portugal não estão para brincadeira. Entre os estrangeiros que procuram imóveis luxuosos em Lisboa, acima de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões), para comprar, são os oriundos do Brasil os primeiros do topo.





Levantamento do site "Idealista", que monitora o mercado de imobiliário, aponta que, dos brasileiros que procuraram moradias para comprar na capital portuguesa no segundo trimestre do ano, 12% pediram casas e apartamentos acima de 1 milhão de euros.





Vale ressaltar, inclusive, que os brasileiros apareceram entre os cinco grupos de estrangeiros que mais demandaram casas e apartamentos em Lisboa entre abril e junho deste ano, independentemente do valor.





Na faixa de moradias por menos de 300 mil euros (R$ 1,8 milhão), 47% dos brasileiros definiram esse teto, superados pelos franceses (68% pediram imóveis mais em conta). Já 26% dos brasileiros procuraram casas e apartamentos entre 300 mil e 600 mil euros (R$ 3,6 milhões) e 14% entre 600 mil e 1 milhão de euros.





Endinheirados de Miami





Além de Lisboa, os brasileiros mostram desejo em se fixar em Cascais, região praiana de alta renda. Dos que procuraram imóveis na região no segundo trimestre, 25% pediram empreendimentos acima de 1 milhão de euros e 16% entre 600 mil e 1 milhão de euros.





Dados oficiais do governo de Portugal apontam que os brasileiros são o maior grupo de estrangeiros no país — um terço do total —, somando cerca de 210 mil. A perspectiva é de que esse número continue crescendo nos próximos anos.





Os brasileiros mais endinheirados vêm de Miami. Trocaram de lado no Atlântico de olho numa vida mais tranquila e, sobretudo, por causa da segurança em Portugal, considerado o sexto menos arriscado do mundo.