Incêndio avança na Califórnia e representa séria ameaça

Cerca de 6.800 hectares de florestas no estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, foram queimados pelo "Oak Fire", um incêndio que avança "muito rapidamente", disseram os bombeiros locais nesta segunda-feira.



"Está se movendo muito rápido e a janela para retirar as pessoas é limitada", disse Jon Heggie, oficial dos bombeiros da Califórnia, à CNN.



Mais de 2.500 bombeiros combatem as chamas do incêndio, cujo ritmo de avanço e comportamento são "verdadeiramente sem precedentes", acrescentou o oficial.



O "Oak Fire", que começou na sexta-feira, varre o condado de Mariposa, perto do Parque Nacional de Yosemite e suas famosas sequoias gigantes.



Até agora, as chamas consumiram 10 propriedades, danificaram outras cinco, mas ameaçam milhares.



Este "megaincêndio", de acordo com Jon Heggie, é alimentado principalmente por árvores mortas e arbustos secos em uma região há muito sujeita a uma severa escassez de água.



"É um resultado direto das mudanças climáticas", disse Heggie, lembrando que a Califórnia enfrenta uma seca de 10 anos.