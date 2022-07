Benetton nomeia o italiano Andrea Incontri como novo diretor criativo

O designer italiano Andrea Incontri foi nomeado, nesta segunda-feira (25), diretor criativo das linhas femininas, masculinas e infantis da marca de roupas Benetton, que busca rejuvenescer sua imagem e se relançar após anos difíceis.



O estilista, nascido em 1971, assumirá o cargo ocupado até então pelo designer francês Jean-Charles de Castelbajac, de 72 anos. Castelbajac deixará o grupo em setembro após o lançamento de sua última coleção para a Benetton.



"A chegada de Andrea Incontri tratá uma nova energia à história de sucesso da marca, que busca uma mudança geracional", explicou Massimo Renon, diretor executivo do Benetton Group, em um comunicado.



Andrea Incontri, que criou também sua marca própria, foi diretor artístico da linha masculina do grupo italiano de luxo Tod's, entre 2014 e 2019.



A coleção de verão 2023 da Benetton, a primeira realizada por Incontri, será apresentada oficialmente durante a Semana de Moda Feminina de Milão, em setembro.



A marca começou a se reformular ao se unir, em setembro de 2021, com o rapper Ghali Amdouni para lançar uma coleção cápsula focada no "multiculturalismo".



Criada em 1965 por quatro irmãos e irmãs no nordeste da Itália, a Benetton ficou conhecida inicialmente por seus suéteres de lã macia disponíveis em várias cores.



O sucesso da "United Colors of Benetton" se expandiu a nível mundial entre 1982 e 2000 devido, em grande parte, às campanhas publicitárias do fotógrafo Oliviero Toscani. No entanto, a marca logo passou por períodos difíceis.