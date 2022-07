Maior cidade do Paquistão paralisada por chuvas de monções

Uma emergência climática foi declarada nesta segunda-feira (25) em Karachi pelas fortes chuvas de monções que afetam a maior cidade do Paquistão.



As monções, que costumam durar de junho a setembro, são essenciais para as plantações, lagos e represas em todo o subcontinente indiano, mas também provocam uma onda de destruição a cada ano.



O Paquistão ocupa o oitavo lugar na lista de países mais vulneráveis ao clima extremo causado pela mudança climática, segundo a ONG ambientalista Germwatch.



O governo provincial de Sindh decretou feriado nesta segunda-feira em Karachi e Hyderabad para tentar controlar os transtornos causados pelas inundações. No entanto, o caos já estava instalado nas regiões baixas, já afetadas por semanas de fortes chuvas.



"Mais chuvas estão previstas em Karachi até amanhã", advertiu Sardar Sarfraz, diretor do departamento de meteorologia.



A autoridade nacional de gestão de desastres destacou que pelo menos 312 pessoas morreram desde junho em consequência das chuvas de monções.



Em Karachi, ao menos duas pessoas foram eletrocutadas nesta segunda-feira por fios de luz que caíram nas ruas inundadas, uma causa frequente de morte na cidade durante as monções.



As tempestades também cancelaram voos e operações de trens na cidade de 15 milhões de habitantes.