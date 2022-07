Astronautas chineses entram no segundo módulo de sua estação espacial

Três astronautas entraram no novo módulo da estação espacial da China pela primeira vez nesta segunda-feira, em uma etapa fundamental para colocar esta plataforma em órbita até o final deste ano.



A estação é parte de um ambicioso programa espacial de Pequim, que enviou veículos robóticos -conhecidos como rovers- a Marte e à Lua, em operações que fizeram do gigante asiático o terceiro país a enviar seres humanos ao espaço.



Uma vez colocada em órbita, a Tiangon (Palácio Celestial) será tripulada por três astronautas em esquema de revezamento. Os astronautas realizarão experiências científicas e ajudarão a testar novas tecnologias.



A China lançou no domingo o segundo dos três módulos da estação espacial, chamado Wentian, que se acoplou nesta segunda-feira à nave central, Tianhe.



Algumas horas depois, os três astronautas que ocupam o módulo central desde junho abriram a escotilha e entraram na Wentian, mostraram as imagens da emissora estatal chinesa CVTV.



A tripulação, vestida com macacões azuis, flutuou em torno do módulo e em seguida acenou para a câmara.



Wentian focará na investigação científica e de biotecnologia, de acordo com a agência de notícias chinesa, Xinhua.



O módulo contará com um compartimento para abrigar três astronautas adicionais e até seis pessoas durante as trocas de tripulação.



O terceiro e último módulo, outro laboratório denominado Mengtian, tem lançamento previsto para outubro.



Tiangong permanecerá em órbita a cerca de 400-450 quilômetros (250-280 milhas) da terra durante pelo menos 10 anos.



