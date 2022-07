Cidade no oeste do Japão sofre ataques de série de macacos

Quarenta e duas pessoas foram feridas por macacos na cidade japonesa de Yamaguchi desde o início de julho, agressões em uma escala pouco usual que forçaram as autoridades a recorrer a armas hipodérmicas para acalmá-los.



Esses animais são comuns no arquipélago japonês, onde, às vezes, são considerados um incômodo, entrando nas casas, ou saqueando plantações.



É raro, no entanto, o ataque direto destes pequenos macacos a humanos, como aconteceu nas últimas semanas em Yamaguchi, quando crianças e adultos foram agredidos.



"Toda cidade de Yamaguchi é cercada por montanhas, então não é incomum encontrar macacos" na área, disse um funcionário municipal à AFP nesta segunda-feira (25).



"Mas é raro ver tantos ataques em tão pouco tempo", acrescentou.



"No início, apenas crianças e mulheres foram agredidas. Mas, recentemente, idosos e homens adultos foram atacados", continuou a mesma fonte.



As autoridades locais estão montando guarda desde as primeiras denúncias, em 8 de julho, mas até agora não conseguiram capturar nenhum macaco. Ainda não se sabe se é um grupo isolado de animais, particularmente agressivo, ou se é um comportamento que se disseminou entre esses primatas.